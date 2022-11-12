Фото: Даниэла Карабешкина / ВКонтакте

Челябинский эстрадный хор «Тутти» выступил с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. При этом сразу после концерта певцов ждало еще одно выступление — в этот раз более локальное, но с тем же репертуаром. Рассказываем, что произошло после концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум в Челябинске 11 ноября 2022 года?

Сейчас у Агутина и Варум гастрольный тур. В Челябинск они приехали из соседнего Екатеринбурга. Здесь дуэт не только выступил с нашими детьми, но и после концерта хор потряс Агутина, исполняя его песни.

При этом удивительные вещи творились даже до самого концерта. Ребятам пришлось разучивать один из вокализов к песням прямо за 20 минут до начала выступления.

— Я горда нашим Челябинским эстрадным хором «Тутти» , который единственный в запасе имеет большой ряд акапельных вещей, может быстро с ориентироваться и выучить подголоски за несколько минут до выступления, это дорогого стоит, — говорит участница хора Даниэла Карабешкина.

Кстати, сегодня, 12 ноября, челябинские исполнители удивят Санкт-Петербург. В Государственной академической капелле северной столицы выступит детско-юношеский симфонический оркестр детской филармонии Челябинской области.

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