«Трактор» в повторном матче во Владивостоке снова уступил «Адмиралу»

Челябинский «Трактор» 12 ноября проиграл «Адмиралу» во Владивостоке с минимальным счетом 0:1. Фото ХК «Адмирал»

Челябинский «Трактор» в чемпионате КХЛ 12 ноября проиграл «Адмиралу» во Владивостоке с минимальным счетом 0:1

Во втором матче дальневосточного турне челябинский «Трактор» снова с «сухим» счетом проиграл «Адмиралу» — 0:1. Напомним, в первом матче во Владивостоке «Трактор» также не смогли «распечатать» ворота хозяев, уступив 0:3.

Сегодня, 12 ноября «Адмирал» забросил единственную и победную шайбу в середине третьего периода (гол Артем Гареев).

Кстати, для «Адмирала» это пятая подряд победа в чемпионате КХЛ.

14 и 16 ноября «Трактор» продолжит дальневосточную серию матчами в Хабаровске с местным «Амуром».

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