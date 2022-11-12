Что произошло после матча Адмирал-Трактор во Владивостоке

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Челябинский ХК «Трактор» во второй раз проиграл владивостокскому «Адмиралу». В этот раз «черно-белые» проиграли с минимальным счетом 0:1. Рассказываем, что произошло после матча Адмирал-Трактор.

Сам главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин считает, что несмотря на проигрыш, команда играла неплохо, но из-за фатальной ошибки ей не удалось забить гол, а соперник и вовсе воспользовался ей.

— Игра была до гола. К сожалению, мы допустили ошибку, а соперник ей воспользовался. Возможно, дело в концентрации. Моменты есть, моменты неплохие, бросаем в пустые ворота, но не попадаем. Через работу это переломим, — говорит Гатиятулин.

С ним согласен и нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

— Сегодня не хватило концентрации, где-то нужно было полезть на ворота. Стараемся разыграть до верного, а шайба не заходит. Основная задача — победить и набрать очки. Сегодня игра показала, что мы на правильном пути. Если такая игра сохранится, то голы и очки придут, — рассказал Ткачев после матча.

Напомним, что 14 и 16 ноября «Трактор» продолжит дальневосточную серию матчами в Хабаровске с местным «Амуром».

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