В Челябинской области задержали мужчину за незаконную ловлю рыбы

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

В Чебаркульском районе задержали мужчину за незаконную рыбалку. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, ущерб от ловли составил 36,4 тысячи рублей.

— В вечернее время 9 ноября на берегу озера Большой Кисегач стражами порядка был задержан мужчина, 1989 года рождения, который причалил на лодке к берегу и в руках у него находился мешок с пятью рыбами вида «сиг» семейства лососевых, — объяснили в ведомстве.

Мужчина знал, что сейчас у этих рыб наступил период нереста, во время которого ловля запрещена. Однако, несмотря на это, он решил все же порыбачить.

Теперь в отношении браконьера возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее полицейские задержали в Каслинском районе 72-летнего мужчину, который занимался незаконной охотой. У браконьера в ходе досмотра были изъяты фрагмент шкуры и мясо лося, ружье и патроны.

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