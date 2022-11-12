Губернатор Челябинской области проверил стройку важных спортивных объектов

Фото: Алексей Текслер / Telegram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил стройку двух важных спортивных объектов. Он проинспектировал Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор».

— Оба сооружения в высокой степени готовности. Идут отделочные работы, монтаж оборудования. Строителей достаточно. Срок сдачи по обоим объектам — начало декабря, — пишел Алексей Текслер.

Как отметил губернатор, оба объекта очень важны для местных спортсменов. Уже сейчас они ждут конца строительства, чтобы начать полноценные тренировки.

Ранее губернатор Алексей Текслер провел встречу с главным федеральным инспектором по Челябинской области Денисом Чернятьевым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru