Минобороны показало тренировку мобилизованных на полигоне под Челябинском

Мобилизованные оттачивают навыки под присмотром опытных бойцов. Фото: Минобороны

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с тренировки мобилизованных на полигоне под Челябинском. Военнослужащие учатся вести бой в городских условиях, на выполнение заданий их разделяют по два-три человека. Кроме этого, бойцы оттачивают навыки стрельбы из различных положений, в том числе и в темное время суток.

Мобилизованные проходят обучение под командованием опытных военнослужащих, которые уже побывали в зоне СВО. Они объясняют новичкам, как пользоваться техникой, маскироваться, корректировать огонь и штурмовать здания. Помимо прочего, мужчин обучают оказывать помощь при ранениях и обезвреживать взрывные устройства.

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