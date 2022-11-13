На трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада образовались пробки

На дороге образовалась каша из-за мокрого снега. Фото: «Трасса М5 Уфа – Челябинск»
В Челябинской области на трассе М-5 образовались пробки из-за снегопада. В социальных сетях люди пишут, что заторы появились в районе хребта Уреньга, неподалеку от Златоуста. Водители ищут пути, чтобы объехать пробку.
— Уреньга стоит в обе стороны, едем через Куваши и Миасс, — написала Галина Немчинова в сообществе «Трасса М5 Уфа – Челябинск».
Тем временем, из-за погоды экипажи ГИБДД привели в повышенную степень готовности. Инспекторы просят водителей максимально осторожно и внимательно ехать по трассе, а лучше вообще воздержаться от загородных поездок, если есть такая возможность.
Обновлено.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время пробок на трассе нет:
— На данном участке дороги ведется мониторинг обстановки оперативной группой Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. Движение в штатном режиме, заторов нет. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют водителям автотранспорта соблюдать скоростной режим.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru