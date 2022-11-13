Сотрудники ГИБДД просят водителей отказаться от обгонов из-за снегопада на трассах в Челябинской области

На трассах из-за мокрого снега образовалась каша Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники ГИБДД Челябинской области попросили водителей соблюдать максимальную осторожность на трассах из-за снегопада. Также стало известно, что экипажи привели в повышенную степень готовности, поэтому инспекторы готовы прийти на помощь в любую минуту.

В ГИБДД водителей попросили отказаться от обгонов, поскольку на трассах выпал мокрый снег, и теперь дорога очень скользкая. Также автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны во время поездок. При возможности, лучше отказаться от выезда за город, пока погода не улучшится.

Напомним, из-за снегопада на трассе М-5 в Челябинской области образовались пробки. Очевидцы пожаловались на заторы в районе Уреньги, водителям приходится искать обходные пути.

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