В Челябинской области 88-летний мужчина провалился под лед во время рыбалки

Пенсионер провалился под лед во время рыбалки. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В селе Варна Челябинской области 88-летний мужчина пошел на рыбалку и провалился под лед. Пенсионер решил, что река уже достаточно покрылась корочкой, и можно смело на нее выходить. Но он ошибался. Толщина льда составила всего 4 см, поэтому в какой-то момент рыбак попросту провалился вниз.

Это заметили жители села, которые сразу вызвали сотрудников МЧС. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и вытащили мужчину из воды. Его доставили в больницу, где медики выяснили, что с рыбаком все в порядке. По предварительным данным, пенсионер пошел на лед, хорошенько выпив алкоголя перед этим.

В МЧС очередной раз просят южноуральцев не выходить на лед, пока он не достигнет безопасной толщины. Прочность льда можно определить по цвету. Если он голубой – значит, толстый, белый – в два раза тоньше, а если серый или с желтоватым оттенком – выходить на него опасно.

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