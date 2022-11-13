92 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за сутки

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство на 13 ноября, за сутки в регионе зафиксировали 92 новых случая COVID-19, 2 из которых обнаружили среди школьников. При этом выздоровели 103 южноуральца, еще 1 820 человек находятся в больницах под присмотром врачей.

За прошедший сутки также умерли 2 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 391 892 случая заболевания, из которых 380 640 пациентов успешно перебороли вирус.

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