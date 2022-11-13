Mercedes-Benz опрокинул грузовик на перекрестке в Магнитогорске

Водитель иномарки не уступил дорогу грузовику. Фото: Интерсвязь
В Магнитогорске Челябинской области грузовик перевернулся на оживленном перекрестке. Это случилось вечером 12 ноября на пересечении улиц Труда и Ворошилова. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, и на кадрах видно, как Mercedes-Benz не уступил дорогу проезжающей мимо «ГАЗели».
В итоге иномарка задела грузовик, и тот перевернулся. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
— В отношении водителя Mercedes составлен протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу», — уточнили в ГИБДД.
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