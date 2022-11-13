Телефонные мошенники дважды за один день обманули жителя Челябинской области

Мошенники дважды за день обманули южноуральца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Златоуста Челябинской области дважды за один день попался на уловки мошенников. В интернете он выставил объявление о продаже комплекта спецодежды, и через некоторое время ему позвонил якобы покупатель. Незнакомец в телефонной трубке заявил, что хочет оплатить покупку дистанционно, и убедил южноуральца продиктовать данные карты и пришедшие по СМС коды. В итоге с карты у мужчины списали 27 тысяч рублей.

Но на этом мошенники не остановились. Позже они снова позвонили, но представились сотрудниками банка, которые доблестно вернут украденные деньги. Мужчина повелся на их уловки, снял 120 тысяч рублей и перевел на якобы безопасный счет. Следом грабители убедили его взять кредит почти на 700 тысяч рублей и тоже перевести им.

На следующий день опустошенный морально и материально златоустовец обратился в полицию.

— В Отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу обратился местный житель и сообщил, что у него дистанционным способом было похищено почти 850 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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