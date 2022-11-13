Бывшего полицейского из Троицка отправили в колонию за помощь в продаже нелегального алкоголя

Полицейского осудили за помощь в нелегальной торговле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Троицке Челябинской области вынесли приговор бывшему сотруднику полиции. Его признали виновным в злоупотреблениями должностными полномочиями. В 2021 году полицейский предупреждал родственника, который торговал нелегальными сигаретами и алкоголем, когда к нему с проверкой из органов.
В итоге про такую взаимопомощь узнали и в полиции, и в ФСБ. Сотрудника задержали и завели уголовное дело, а теперь суд вынес приговор.
— Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
В полиции также добавили, что сотрудника уволили из органов сразу, как только выявили его причастность к преступлению.
— Сотрудники собственной безопасности продолжают работу по выявлению в рядах органов внутренних дел лиц, предающих свой долг, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
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