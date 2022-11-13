Шторм и гололедица ожидаются в Челябинской области 14 ноября

Водителей и пешеходов просят быть предельно аккуратными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, непогода к нам придет 14 ноября. В этот день ожидается мокрый снег, а на дорогах – гололедица. Все это усилится ночью, а в горной местности – так вообще.

Дорожные службы обещают поработать в усиленном режиме, но автомобилистов заранее просят быть предельно внимательными и осторожными. Если вдруг вам понадобится помощь, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую министерства дорожного транспорт по телефону: 237-88-92.

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