Аэропорт Челябинска предупредил о возможной задержке рейсов

Пока задержек нет Фото: Андрей АБРАМОВ

Руководство челябинского аэропорта «Курчатов» объявили о возможной задержке рейсов из-за сильного снегопада. Пассажиров просят учитывать это при подготовке к поездке.

— В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы, ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Возможны задержки рейсов. Просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время, — объяснили в аэропорте.

Сейчас, судя по онлайн-табло, нет изменений в расписании из-за погоды, но все может измениться с ухудшением видимости. Так, вечером, 13 ноября, были задержаны 8 рейсов. Самолеты должны были лететь в Новосибирск, Сочи и Москву.

Напомним, что в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 14 ноября, ожидается мокрый снег, а на дорогах — гололедица.

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