Это же Зоопарковый тогда: жители Челябинска высмеивают первые новогодние украшения в городе

Так выглядит сам арт-объект. Фото: Ирина Агафонова
В Челябинске начали устанавливать первые новогодние украшения. Так, в микрорайоне Парковые появился арт-объект в виде старого фонаря.
Правда, не всем понравилось то, как золотое украшение вписывается в местный пейзаж.
— В Парковом тротуаров нет почти, а грязь такая, что резиновые сапоги не спасают. Но зато красоту наводят!, — пишет один из пользователей в социальных сетях.
Многие отметили, что вместо такого украшение микрорайону срочно нужно благоустройство местных улиц.
— Благоустройство улиц Бейвеля, Краснопольского проспект и Благих заключается в перекареженной грязи, пыли, страшными автостоянками, — возмущается одна из местных.
Кроме того, некоторых смутило, то что сам арт-объект настолько большой, что в него можно войти. Таким образом, он уже становится похож и на клетку. Это сразу же стало поводом для каламбура.
— Так это же Зоопарковый получается, — шутит один из комментаторов.
— А что это? Правда, не могу понять. Золотая клетка или телефон-автомат? — удивляется местная жительница.
Ранее администрация Челябинска определилась с подрядчиком, который построит ледовый городок на площади Революции. Контракт с фирмой «Уральский лед» из Екатеринбурга был заключен по начальной цене в 10 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru