Это же Зоопарковый тогда: жители Челябинска высмеивают первые новогодние украшения в городе

Так выглядит сам арт-объект. Фото: Ирина Агафонова

В Челябинске начали устанавливать первые новогодние украшения. Так, в микрорайоне Парковые появился арт-объект в виде старого фонаря.

Правда, не всем понравилось то, как золотое украшение вписывается в местный пейзаж.

— В Парковом тротуаров нет почти, а грязь такая, что резиновые сапоги не спасают. Но зато красоту наводят!, — пишет один из пользователей в социальных сетях.

Многие отметили, что вместо такого украшение микрорайону срочно нужно благоустройство местных улиц.

— Благоустройство улиц Бейвеля, Краснопольского проспект и Благих заключается в перекареженной грязи, пыли, страшными автостоянками, — возмущается одна из местных.

Кроме того, некоторых смутило, то что сам арт-объект настолько большой, что в него можно войти. Таким образом, он уже становится похож и на клетку. Это сразу же стало поводом для каламбура.

— Так это же Зоопарковый получается, — шутит один из комментаторов.

— А что это? Правда, не могу понять. Золотая клетка или телефон-автомат? — удивляется местная жительница.

Ранее администрация Челябинска определилась с подрядчиком, который построит ледовый городок на площади Революции. Контракт с фирмой «Уральский лед» из Екатеринбурга был заключен по начальной цене в 10 млн рублей.

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