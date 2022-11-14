Подрядчики Челябинска заплатят 600 тысяч рублей за плохую очистку тротуаров от льда

Челябинск ждет повторение сильного гололеда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации Челябинска подвели итоги работы коммунальных служб во время первого снегопада и гололеда. За неделю с дорог вывезли 86 тонн грязи и 287 кубометров мусора. Как рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, по итогам проверок выдано 59 предписаний за плохую очистку тротуаров. Подрядчикам придется заплатить 600 тысяч рублей за наледь на дорожках.

— Прогноз оставляет желать лучшего, снегопады продолжатся, — отметил Андрей Ксензов во время аппаратного совещания. — Работа подрядчика будет в усиленном режиме. В течение суток обрабатывали реагентами мосты и путепроводы, вывозили снег и подметали. Задача на сегодня — разгребание проезжей части, особое внимание будет уделено очистке тротуаров возле остановок и проезжей части.

Также на этой неделе пройдут внеплановые рейды по социальным учреждениям и объектам торговли на качество очистки входных групп.

Сегодня из-за снегопада тротуары в Челябинске затопило грязью. В ближайшие дни синоптики обещают резкое похолодание, а значит город снова накроет сильный гололед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru