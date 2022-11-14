На 5 рублей дешевле среднего: в Челябинской области самые низкие в стране цены на бензин АИ-92

Данные представлены на 07 ноября 2022 года Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Челябинской области оказались самые низкие по стране цены на 92-й бензин. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате со ссылкой на данные Росстата.

— Средняя цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,55 руб./литр, и это самое меньшее значение среди всех субъектов РФ. В среднем по России — 47,19 руб./литр, — заявили в КСП.

Чуть подороже бензин в Ямало-Ненецком автономном округе — 43,72 руб./литр, соседней Курганской области — 44,64 руб./литр, Кемеровской области — 44,65 руб./литр и Алтайском крае — 44,88 руб./литр.

Самый дорогой бензин в Чукотском автономном округе — 63 руб./литр, Магаданской области — 59,48 руб./литр, Камчатском крае — 56,75 руб./литр, Республике Саха (Якутия) — 56,67 руб./литр, и Сахалинской области (55,31 руб./литр).

Инфографика: КСП Челябинской области

Южный Урал уже не первый раз попадает в список регионов с дешевым бензином. Так, в начале августа Челябинская область заняла первое место в исследовании РИА Новости с ценником 43,76 руб./литр. По подсчетам экспертов, на среднюю зарплату челябинцы могут купить 912 литра бензина в месяц.

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