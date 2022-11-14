В Челябинске не хватает мужчин-дружинников

На охрану порядка в Челябинске с основном выходят женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске активно набирают людей в народные дружины для охраны правопорядка. Однако сегодня основной состав помощников сотрудников полиции составляют женщины. Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник управления МВД России по Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин.

— Хочу обратиться к главам районов, прошу обратить внимание руководителя народных дружин по формированию состава, — отметил Андрей Меньшенин. — Акцентируем внимание на сотрудниках мужского пола. Понимаю, с учетом тяжелого нелегкого времени в нашей стране, но большая часть в народные дружины выходят девушки, а это помощники для охраны порядка.

Народные дружины выходят на патрулирование улиц вместе с сотрудниками полиции. Самый большой отряд работает в Курчатовском (49 человек) и Калининском районе (42 человека).

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