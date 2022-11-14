Авария обесточила часть города в Челябинской области

Утром горожанам пришлось освещать дома подручными средствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе ночью 14 ноября пропало электричество. Обесточена оказалась южная часть города. Кроме того, свет пропал в поселке Тургояк.

В соцсетях миасцы жалуются, что несколько часов провели без света. Те, кто пользовался электрическими обогревателями, остались еще и без отопления.

Как сообщили в миасском управлении ГОЧС, электричество пропало из-за аварии.

— Ситуация находится под контролем. К ликвидации аварии привлечены все необходимые силы и средства, — уточнили в управлении.

В поселок Тургояк энергию удалось подать после 10:00.

Добавим, в Миассе ночью прошел сильный снегопад. По прогнозу метеорологов, днем 14 ноября по всей Челябинской области возможен снег и гололедица.

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