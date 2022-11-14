У челябинцев 47% зарплаты уходит на ипотеку

Южный Урал попал в топ-20 по тяжести ипотечной нагрузки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителю Челябинска почти половину заработанных денег придется отдавать ежемесячно, чтобы оплатить ипотеку. Таковы результаты исследования, опубликованного «РИА Новости».

Аналитики использовали данные о средних зарплатах и средних размерах ипотечного кредита в российских регионах, а также выяснили среднюю продолжительность кредитования. В Челябинской области в долг на жилье берут приблизительно по 2,4 млн рублей. На возвращение этих денег кредитору дают 20 лет. А средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 46,8% от размера зарплаты.

По уровню ипотечной долговой нагрузи Челябинская область оказалась на 16-м месте среди российских регионов.

Первую строчку заняла Карачаево-Черкесская республика. Там средний ипотечный кредит равняется 3,2 млн рублей, а чтобы оплатить его, человеку нужно ежемесячно отдавать 94,2% от своей зарплаты. Меньше всего нагрузка на Чукотке. Там средний ипотечный платеж составляет всего 26,8% от месячной зарплаты, а в кредит берут около 4,5 млн рублей.

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