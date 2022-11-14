В Челябинске планируется провести публичные слушания по бюджету 6 декабря

Фото: Челябинская городская Дума.

В Челябинске проведут публичные слушания по городскому бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом на аппаратном совещании рассказал председатель Челябинского городской Думы Андрей Шмидт. Рассказать людям о будущем финансовом документе планируют 6 декабря. Время и место этого события депутатам предстоит утвердить на ближайшем заседании, которое пройдет 22 ноября.

— С окончательным формированием городского бюджета планируем выйти на 20 декабря — на итоговое заседание Городской Думы, — сказал Андрей Шмидт.

Публичные слушания будут носить очный формат. С 4 по 11 ноября прошли общественные обсуждения областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В Законодательном Собрании региона рекомендации и предложения принимали по электронной почте.

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