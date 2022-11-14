Челябинское УФАС перестало проводить опросы о похабной рекламе

В свое время эту вывеску сняли после голосования, проведенного УФАС Фото: Андрей АБРАМОВ

Антимонопольная служба перестала проводить опросы по неэтичной и оскорбительной рекламе. Это заметили читатели КП-Челябинск. А ведь голосование горожан часто становилось поводом к возбуждению дела. Например, так было с похабной рекламой бара, призывающей: «Войди в меня».

Руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова объяснила, что голосование бывает не совсем объективным. Прежде всего, из-за накруток.

— Заинтересованные лица могли отреагировать и проголосовать не в ту сторону, — отметила Анна Козлова на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — У нас есть экспертные советы, в том числе по рекламе, где присутствуют преподаватели, участники рынка, специалисты, юристы.

Глава антимонопольного ведомства также отметила, что жалоб на непристойную рекламу стало меньше.

— Наверное, участники рынка поняли, что есть другие способы покреативить, — предположила Анна Козлова.

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