В новых жилых комплексах Челябинска «поселился» мобильный интернет

Фото: предоставлено МегаФоном

В новых жилых комплексах «Подсолнухи» и «Парковый-2» в Челябинске теперь доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет. Техническая служба МегаФона построила на территории новостроек базовые станции с поддержкой технологии 4G. Свыше сотни тысяч квадратных метров сданного и строящегося жилья готовы к тому, чтобы новоселы активно звонили и выходили в глобальную сеть.

Для качественного покрытия разноуровневых домов и высоток инженерам связи требовалось учесть особенности планировки жилых комплексов, грамотно спланировать направление сигнала, чтобы он проникал, в том числе, и на верхние этажи зданий. Кроме того, нужно было учесть потенциальную нагрузку на сеть. Сейчас телеком-объекты уже ежедневно обслуживают свыше 50 тысяч уникальных абонентов на территории новостроек.

Расширение инфраструктуры также помогло снять нагрузку с существующих базовых станций, которые обслуживают расположенные неподалеку дома и учреждения, в том числе жилой комплекс «Парковый Премиум». В результате в ореоле проведенных работ голосовая связь стала более устойчивой, а средняя скорость мобильного интернета увеличилась – сегодня она превышает 30 Мбит/с.

«За годы работы мы обеспечили масштабное покрытие на территории Челябинской области. Оно охватывает крупные города, небольшие населенные пункты, туристические маршруты, горы и трассы. При этом сеть связи – живой организм. Он нуждается в развитии и точечной настройке в изменяющихся условиях. Одним из таких, как раз, выступает появление новых жилых комплексов, где мы оперативно расширяем и усиливаем инфраструктуру», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Во внимание связистов попадают не только городские новостройки. Техническая служба оперативно отслеживает возрастающую нагрузку на объектах связи всего мегаполиса, фиксирует рост голосового трафика, интернета и постоянно работает над улучшением сети. Только с начала года инженеры МегаФона модернизировали и запустили свыше 50 базовых станций на Южном Урале.

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