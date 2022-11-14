Нарушений нет: антимонопольная служба проверила цены в военторгах Челябинской области

Некоторые мобилизованные предпочли купить экипировку самостоятельно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антимонопольная служба проверила, как изменились цены на военное и туристическое снаряжение, во время проведения частичной мобилизации. Результатами поделилась глава челябинского УФАС Анна Козлова на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM)

— «Военторг» — это российская сеть. У нас в Челябинской области под вывеской «Военторг» работает один магазин в Чебаркуле. Центральный аппарат УФАС совместно с прокуратурой проводили проверку, выявили факты завышения цен на ряд товаров военного и туристического назначения. Прокуратура выдала предостережение. «Военторг» хорошо отреагировал на ситуацию и рекомендовал своим подразделениям установить надбавку не более 15%, — рассказала Анна Козлова.

Она также обратила внимание, что цены на военную экипировку и торговая надбавка на нее не подлежат государственному регулированию. В Чебаркуле только планируется проверка. Специалисты посмотрят, соблюдается ли рекомендация по 15%.

Также специалисты прошлись по другим челябинским магазинам, где продается экипировка для военных. Сговора и других нарушений антимонопольного законодательства не нашли.

— Многие позиции просто «вымылись» от большого спроса. Плюс есть искажение информации. Раньше пользовались спросом бронежилеты первого и второго классов для охранных предприятий, которые стоили адекватно. А сейчас выросла потребность совершенно в другом классе — пятом: они как стоили очень дорого, так и стоят, — заключила Анна Козлова. — Цены не поменялись.

Мониторинг цен будет продолжен.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, находясь на фронте, отправил запрос в УФАС из-за роста цен на снаряжение.

— Считаю, наживаться на здоровье и жизни бойцов это преступление. Надеюсь, что бизнес, который необоснованно повышает, цены это поймет, — написал депутат на своей странице в соцсети.

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