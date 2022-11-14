Исследование РАНХиГС: «Умные домофоны» позволяют 75% челябинцев чувствовать себя в безопасности

Фото: "Интерсвязь"

Исследователи лаборатории прикладной политологии и социологии РАНХиГС проанализировали уровень социальной защищённости челябинцев после установки «умных домофонов» в многоквартирных домах столицы Южного Урала. Социологическое исследование проводилось по инициативе IT-компании «Интерсвязь» с августа по октябрь 2022 года. Результаты представлены на первой международной конференции по технологиям «умного города» «Сокол», которая в эти дни проходит в Челябинске. В рамках мероприятия также состоялась презентация собственной разработки компании «Интерсвязь» — умного устройства «Сокол» нового поколения, функциональность которого вышла далеко за пределы понятия домофона.

Интеллектуальные панели «Интерсвязи» – это инновационная система безопасности, разработанная для обеспечения максимального комфорта жителей многоквартирных домов. Устройства позволяют принимать звонки от гостей на свой смартфон, связываться с управляющей компанией, звонить в экстренные службы прямо с интеллектуальной панели и мн. др.

Социологи отмечают, доля респондентов, которые считают, что «умные домофоны» повлияли на повышение уровня безопасности во дворах и подъездах, составляет 75,8%. Согласно данным исследования, одними из самых полезных функций устройства челябинцы считают возможность видеть, кто звонит в домофон (64%), возможность открывать дверь с помощью мобильного приложения (58%), возможность просматривать видео с камеры домофона (45 %).

Фото: "Интерсвязь"

Интеллектуальные устройства с помощью мобильного приложения открывают две трети челябинцев – 62,5% опрошенных. А электронные ключи для того, чтобы попасть в подъезд, используют 5% респондентов.

«Наши «умные домофоны» являются важной частью комплекса безопасности. Устройства кроме привычных функций открывания двери, аудио- и видеозвонка обеспечивают жителям видеонаблюдение, вызов экстренных служб и оповещения о чрезвычайных ситуациях. «Умные домофоны» установлены в 73% высокоэтажных многоквартирных домов города. Ключи от них есть у большей части челябинцев. Поэтому ключам мы также предоставили дополнительные функции — в Челябинске ими можно пользоваться для оплаты проезда в городском общественном транспорте. С момента отключения зарубежных расчётных систем ключом от домофона при оплате проезда горожане воспользовались более 1 500 000 раз», — комментирует Эдуард Калинин, генеральный директор компании «Интерсвязь».

«Умные домофоны» «Интерсвязи» сейчас установлены на более чем 15 000 подъездах городов Южного Урала, а возможностями «умной домофонии» пользуются свыше 1,5 млн человек.

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