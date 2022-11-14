Аншлаг на матче «Динамо-Метар»: челябинские волейболистки в чемпионате Суперлиги уверено переиграли «Минчанку»

«Динамо-Метар» в Челябинске переиграл белорусскую «Минчанку» 3:0. Фото ВК «Динамо-Метар»

В седьмом туре чемпионата России Суперлиги Пари по женскому волейболу челябинский «Динамо-Метар» на домашнем корте принимал белорусскую «Минчанку». Челябинки выиграли, одержав верх во всех трех партиях - 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).

Этот домашний матч собрал полные трибуны болельщиков в спорткомплексе «Метар-Спорт» — 750 зрителей, и это рекорд в нынешнем чемпионате. Отметим, что в первом периоде гости вели со счетом 5:12, но челябинки, благодаря грамотным действия, самоотдаче, поддержке трибун смогли переломить ход игры и довести дело до победы в первом отрезке – 25:21.

Кстати, драйва и эмоций добавило и выступление челябинской рок-группы. Команда в перерывах матча играла живую музыку, а детских хор исполнил гимны России и Белоруссии.

Главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин после матча отметил, что девчата выполнили установку, и что позитива добавила и победа в первой партии.

— Все замены по ходу игры хорошо сработали! Хочу огромное спасибо сказать болельщикам! Впереди матчи с лидерами. Поэтому я также надеюсь на такую же атмосферу, на такую же мощную поддержку трибун, — отметил Александр Кошкин.

Победа в очередном туре позволила челябинскому клубу подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Суперлиги.

Следующий поединок команда проведет на выезде в Нижнем Новгороде с местной «Спартой». А уже 26 ноября «Динамо-Метар» в Челябинске сыграет против действующего чемпиона России - калининградского «Локомотива».

Напомним, что этом сезоне «Динамо-Метар» успешно выступает в Кубке России, выйдя в «Финал четырех». Игры финала Кубка страны пройдут 17-18 декабря в Туле.

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