Челябинец инсценировал угон своей машины, чтобы не отдавать ее за долги

Полицейские быстро отыскали угонщика... и удивились Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Челябинска разыграл угон собственного автомобиля. Так он пытался спасти машину от изъятия.

48-летний житель Курчатовского района пришел к полицейским с сообщением о горе: пропала Toyota RAV4, которую мужчина на ночь оставил на парковке у дома.

Полицейские взялись за поиски кроссовера и изучили для этого записи с уличных камер наблюдения. По видео они выяснили, что машину угнала некая женщина. Она доехала до двора на проспекте Победы, сменила на автомобиле номера и ушла. А наутро Toyota забрал уже мужчина. Он перегнал машину в гараж на соседней улице. Пропажа найдена! Вот только второй угонщик показался полицейским подозрительно знакомым: не владелец ли это автомобиля?

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Чтобы устранить все сомнения, хозяина «пропавшей» иномарки привезли в отдел полиции. Там мужчине пришлось сознаться: угон он инсценировал. На ухищрения челябинец пошел из страха, что машину у него отберут за доли судебные приставы. Помочь разыграть представление горожанин попросил знакомую, с которой раньше вместе работал в службе такси.

— Он мне дал ключи от машины и объяснил, что там лежат под сиденьем номера другие, чтобы я их поменяла, чтобы машину потом не нашли, — призналась сообщница полицейским.

— В действиях владельца автомобиля усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса (заведомо ложный донос), — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Челябинской области.

За сообщение о ненастоящем угоне мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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