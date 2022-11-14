Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 10:59

Водитель не уступил дорогу: в Челябинской области 10-летняя девочка попала под колеса на пешеходном переходе

В Копейске 10-летннюю девочку сбили на пешеходном переходе
Елена КОЛЧИНА
Место аварии. Фото: ОГИБДД по Копейску

Место аварии. Фото: ОГИБДД по Копейску

В Копейске на дороге пострадала 10-летняя школьница. Девочку сбила LADA Granta.

ДТП случилось утром в субботу, 12 ноября.

Как рассказали в ОГИБДД по Копейску, по предварительным данным, 54-летний водитель LADA не уступил дорогу школьнице, которая шла через проспект Победы по пешеходному переходу. Светофора на этом переходе нет.

Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. В полиции подсчитали, что с начала года это уже пятое в Копейске ДТП с пострадавшим ребенком. Причем в четырех из пяти случаев детей сбивали именно на нерегулируемых переходах.

Напомним, в Челябинской области маршрутка с 12 пассажирами врезалась в забор жилого дома. Пострадали две женщины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru