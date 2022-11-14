В парламенте Челябинской области начали обсуждать проект областного бюджета на 2023 год

Фото: пресс-служба регионального Заксобрания.

В Законодательном Собрании Челябинской области начали обсуждать параметры областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы. Спикер областного парламента Александр Лазарев заявил, что финансовый документ направлен в комитеты.

— В каждом комитете пройдет детальное обсуждение и анализ проекта бюджета с участием вице-губернаторов и министров, — сообщил Александр Лазарев. — Тщательная работа позволит ответить на все вопросы избирателей.

Ранее основные параметры областного бюджета назвал губернатор Алексей Текслер. Документ в 2023 году останется социально-ориентированным, и 70% его средств направят на выполнение соцгарантий. Также в бюджете предусмотрены статьи на развитие здравоохранения, образования, строительство новых спортивных сооружений. Сохранено финансирование программ по дорожному строительству и газификации. Еще одна статья — благоустройство.

— Финансирование инициативных проектов пройдет на уровне прошлого года и составит полтора миллиарда рублей, — рассказал председатель Заксобрания Александр Лазарев. — Проект показал свою эффективность.

С 4 по 11 ноября прошло общественное обсуждение проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы. Замечания и мнения принимались через электронную почту. После рассмотрения документа комитетами Заксобрания его вынесут на заседание.

В декабре 2022 года начнется публичное обсуждение и городского бюджета Челябинска.

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