В «черную пятницу» в Челябинске устроили «Континентальный движ»

Фото: радио "Континенталь"

Третью осень подряд радио «Континенталь» вместе с ведущими утреннего шоу #сутрапорадио устраивают вечеринку для любимых слушателей! Пригласительные на мероприятие можно было выиграть в эфире утреннего шоу или в социальных сетях радиостанции.

Фото: радио "Континенталь"

Фото: радио "Континенталь"

По-настоящему волшебным вечер сделал фокусник Максим Гамора. Его трюки с разными предметами были настолько завораживающими и правдоподобными, что никто из присутствующих не верил своим глазам!

Фото: радио "Континенталь"

Жаркие танцы, общение с любимыми ведущими, авторский коктейль от #сутрапорадио, крутые фотки, море призов и трек в исполнении Тимона в унисон со всеми гостями – это всё мощнейший «Континентальный движ».

Фото: радио "Континенталь"

Полный фотоотчет с мероприятия.