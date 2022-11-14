Челябинский «Трактор» в Хабаровске с «сухим» счетом уступил «Амуру»

«Трактор» в Хабаровске с «сухим» счетом 0:2 уступил «Амуру». Фото ХК «Амур»

Сегодня, 14 ноября, челябинский «Трактор» в Хабаровске продолжил выездную серию игр на Дальнем Востоке матчем с местным «Амуром». Напомним, ранее во Владивостоке черно-белые в двух матчах так и не смогли поразить ворота «Адмирала» дважды уступив со счетом 0:3 и 0:1.

Проигрышная серия «Трактора» не прервалась и в Хабаровске. «Медведи» проиграли, и снова с «сухим» счетом — 0:2, пропустив по шайбе в первом и втором периодах. Отметим, что «Трактор» на протяжении четырех лет ни разу не проигрывал в Хабаровске. Повторная игра с «Амуром» пройдет 16 ноября.

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