В мясной продукции челябинского предприятия нашли запрещенное вещество

Нарушение вскрылось в ходе лабораторного исследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сосисках, фарше и колбасах челябинского мясоперерабатывающего предприятия нашли опасное вещество. Речь идет о мясном клее (трансглютаминаза) – это фермент, который модифицирует структуру белка. Его применение является запрещенным, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— Управление вынесло предприятию предостережение и направило письмо с требованием принять меры оперативного реагирования по устранению выявленных нарушений требований Технических регламентов при выпуске продукции, — рассказали в ведомстве.

Нарушение вскрылось в ходе лабораторного исследования. Факт выявления запрещенного фермента после проверки внесли в информационную систему Россельхознадзора. Мясоперерабатывающему предприятию рекомендовали усилить контроль за качеством выпускаемой пищевой продукции.

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