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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:42

В центре Миасса 15 ноября отключат газ и свет

Как долго будут длиться плановые работы
Ян Стоев
Ян Стоев
Отключение электричества начнется утром

Отключение электричества начнется утром

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе из-за плановых работ во вторник, 15 ноября, временно отключат газ и свет в жилых домах. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Отключение электроэнергии затронет центральную часть Миасса. Света не будет минимум три часа. Публикуем список домов, где не будет света:

— С 9:00 до 12:00 - МЖК №2, №35.

— C 13:30 до 17:00 - Автозаводцев - №14, №16, №18.

— с 13:30 до 17:00 Калинина - №17, №19, №21

Отключение газоснабжения затронет дома №13 и №19 на улице Романенко. Оно будет длиться с 9:00 и до окончания работ.

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