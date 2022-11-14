Бастрыкин поручил начать проверку в отношении подростка, вымогающего деньги в поселках под Челябинском

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Vk.com

В челябинских поселках «Привилегия» и «Белый хутор» появился вымогатель. 13-летний подросток отобрал деньги у школьников и набросился на женщину, которая всего лишь сделала ему замечание.

Подростком, который держит в страхе элитные поселки, заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве сведениям с последующим докладом, — сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Также собственную проверку в отношении подростка проводят полицейские. Об этом КП-Челябинск рассказали в ГУ МВД по региону.

— Опрошены подросток и его законный представитель, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Также опрошены ряд жителей микрорайонов, от которых приняты заявления.

По итогам изучения материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.

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