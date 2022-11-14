«Челбаскет» выиграл обе домашние серии в чемпионате России

«Челбаскет» одержал победы и в второй серии домашних матчей над «Чебоксарскими ястребами». Фото: БК «Челбаскет»

Баскетболисты «Челбаскета» сегодня, 14 ноября, успешно завершили очередную домашнюю серию матчей в Высшей лиге чемпионата России. В первом противостоянии из двух матчей «Победная стая» уверенно выиграла у новичков лиги — казанского «РПФ-Университет спорта».

Два последних матча с куда более опытными соперниками — «Чебоксарскими ястребами» челябинцы также провели успешно, оформив две победы — 86:81 и 84:65. В первом матче лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Павел Новиков, набравший 26 очков, и Александр Тихонин - 16 очков и 14 подборов. Во втором поединке отличились Дмитрий Якунин - 19 очков и Никита Перцев - 17 очков.

Кстати, нынешний главный тренер БК «Челбаскет» в прошлом сезоне был наставником «Чебоксарских ястребов».

После очередного игрового тура «Челбаскет» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди игры на выезде, где челябинцы в Майкопе встретятся с лидером турнира «Динамо-МГТУ».

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» в домашних стенах также одержали две победы над «РПФ-Университет Спорта» из Казани — 87:77 и 90:69. Самыми результативными в составе Магнитки стали Михаил Оглезнев (13 очков) и Сергей Харитонов (19 очков).

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