Губернатор Челябинской области рекомендовал начать уроки по начальной военной подготовке

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал начать обучение основам в области обороны и военной службы. Документ об этом появился на портале правовой информации.

— Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе. Рекомендовать главам муниципальных образований совместно с военкоматами принять активное участие в организации получения гражданами начальных знаний в области обороны и военной службы, — указано в постановлении.

Как указано в документе, сейчас в регионе около 729 преподавателей основ военной службы. Сам курс по начальной подготовке сейчас апробируется, а соответствующие уроки для школьников появятся уже с сентября 2023 года.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с тренировки мобилизованных на полигоне под Челябинском. Военнослужащие учатся вести бой в городских условиях.

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