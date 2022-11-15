В Челябинской области установится зимняя погода

Также в регионе продолжатся снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области установилась зимняя погода. Как рассказали синоптики регионального гидрометцентра, температура в регионе упадет до −22 градусов.

— С 15 по 17 ноября в Челябинской области ожидается облачная погода, небольшой снег, местами умеренный. На дорогах может быть гололедица, а в отдельных районах ожидаются слабые метели, — указано в прогнозе.

При этом, несмотря на то, что дневные температуры будут держаться в районе от −6 до −12 градусов, ночи будут холоднеть с каждым днем. Так, уже в ночь на 17 ноября в регионе столбики термометра могут упасть до −22 градусов.

Кстати, рекомендуем учитывать прогноз при планировании поездок. Вчера, 14 ноября, в Челябинске прошел крупный снегопад и его последствия оказались неприятным сюрпризом для автомобилистов — в городе из-за обильных осадков образовались восьмибальные пробки.

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