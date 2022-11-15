В Челябинской области продают базу отдыха на озере за 75 миллионов рублей

Фото: «Авито»

В коттеджном поселке Еланчик выставили на продажу базу отдыха «Молодежная». Согласно сайту «Авито», за комплекс зданий на берегу озера владелец просит 75 миллионов рублей.

— Продается благоустроенный трехэтажный спальный корпус с двухкомнатными номерами-люкс со всеми удобствами и размещением от 2 до 4 человек. Земля и все строения в собственности, — указано в объявлении.

В сумму входит трехэтажное здание с бакетным залом и бассейном, два закрытых коттеджа, несколько летних домов и пляж с выходом к озеру Еланчик.

Ранее в Челябинске выставили на продажу недостроенный отель с подземной парковкой за 3,9 млн рублей. Объект со степенью готовности в 10% находится на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Его пытались продать на аукционе за 302,7 млн рублей, но покупателей не нашлось и цену пришлось существенно снизить.

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