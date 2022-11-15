Семья с детьми-близнецами из Челябинской области пострадала в ДТП с грузовиком в Татарстане

Фото: Прокуратура Татарстана

Семья с детьми из Челябинской области пострадала в тройном ДТП в Татарстане. Авария произошла утром 15 ноября на трассе М-7.

— По предварительным данным, находившаяся за рулем BMW 38-летняя жительница Челябинской области не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, — рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

На встречке BMW врезался в грузовик SCANIA. После удара легковую машину отбросило обратно на «свою» полосу. Там в BMW врезалась KIA RIO.

Травмы в аварии получили водитель BMW и трое ехавших с ней пассажиров, в том числе два восьмилетних брата-близнеца. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото: Прокуратура Татарстана

После аварии начали административное расследование.

Ранее в Копейске под колеса попала 10-летняя девочка. Водитель не уступил ей дорогу.

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