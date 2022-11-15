«Избегайте больших и визуально опасных»: в Челябинске снегом ломает деревья, водителей просят беречь машины

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске после снегопада 14 ноября стали падать сучья и ломаться целые деревья.

Деревья не выдерживают тяжести налипшего снега: он не осыпался с ветвей даже спустя сутки после непогоды.

— Автовладельцев призываем не парковать машины под большими или визуально опасными деревьями, — обратились к горожанам в мэрии Челябинска.

Подрядчиков, в свою очередь, попросили не медлить с уборкой сломанных сучьев с дорог и тротуаров.

Об уже упавшем или грозящем сломаться дереве челябинцы могут сообщить в диспетчерскую комитета дорожного хозяйства. Звонки принимают круглосуточно по номеру 8-951-771-7325.

Напомним, в Челябинской области прогнозируют новые снегопады и похолодание до -22 градусов.

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