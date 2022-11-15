В Челябинской области уже больше 392 тысяч человек заболели коронавирусом

На больничном остаются 1,8 тыс. южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 92 новых случая коронавируса, в том числе 4 у школьников. Уже вторую неделю заболеваемость в регионе остается на одном уровне: ежедневно сообщают о 92-95 новых инфицированных.
По данным регионального министерства здравоохранения к 15 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 822 жителя Челябинской области.
За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 392 079 южноуральцев.
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