В Челябинской области уже больше 392 тысяч человек заболели коронавирусом

На больничном остаются 1,8 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 92 новых случая коронавируса, в том числе 4 у школьников. Уже вторую неделю заболеваемость в регионе остается на одном уровне: ежедневно сообщают о 92-95 новых инфицированных.

По данным регионального министерства здравоохранения к 15 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 822 жителя Челябинской области.

За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 392 079 южноуральцев.

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