Быстро и бесплатно: зарегистрируйте бизнес вместе с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Фото предоставлено ПАО «Челиндбанк»

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» запустил новый сервис «Регистрация бизнеса». Теперь зарегистрировать организацию (ООО или ИП) можно онлайн, без посещения федеральной налоговой службы. При прохождении процедуры через новый сервис уплата госпошлин не потребуется.

«Мы продолжаем работу по развитию дистанционных сервисов как для физических, так и для юридических лиц. Сервис «Регистрации бизнеса» стал нашей реакцией на обратную связь от клиентов, у которых был запрос на дистанционное открытие ООО или ИП. Мы предлагаем клиентам воспользоваться этой услугой и лично оценить, насколько стало просто стать предпринимателем. Челиндбанк со своей стороны обеспечит качественное управление финансами зарегистрированного бизнеса», – отметила начальник управления корпоративного бизнеса и международных расчетов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Татьяна Скурлатова.

Заполнить анкету, сформировать документы и отправить заявку на рассмотрение можно с любого компьютера, планшета или смартфона:

1. Перейдите по ссылке start.chelindbank.ru и зарегистрируйтесь в сервисе.

2. Заявление для регистрации бизнеса сформируются автоматически. Вам останется только подписать документы электронной цифровой подписью, а сервис направит их в налоговую.

3. ФНС обработает заявление за 3-4 рабочих дня, после чего пришлет пакет документов государственного образца — лист записи ЕГРЮЛ/ИП, свидетельство о присвоении ИНН в формате PDF.

4. Специалисты ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» бесплатно откроют расчетный счет с подключённым пакетом «Стартовый лайт»* для вновь зарегистрированного бизнеса.

*Ознакомиться с подробными условиями тарифа можно по ссылке chelindbank.ru.

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