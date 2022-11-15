«САМОЦВЕТЫ» едут в Златоуст: там впервые разыграют 180 тысяч рублей

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

16 ноября в ТРК «Тарелка» впервые пройдет розыгрыш в рамках масштабной акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона».

Мероприятие начнется в 18:00 на первом этаже комплекса, в атриуме. За 180 тысяч будут бороться все, кто зарегистрировал купоны с 17 июня по 15 ноября. Жители Златоуста смогут лично убедиться в честности и прозрачности розыгрыша, а также попытать удачу в «золотой викторине». Правильно ответив на вопросы ведущего, можно выиграть дополнительные подарки от «САМОЦВЕТОВ».

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Кстати, масштабная акция «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» выходит на финишную прямую. Всего 2 промежуточных этапа отделяют нас от грандиозного финала, который состоится 18 декабря. Но кону – миллион!

Напомним, чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте samocvety.gold/milliony, следить за результатами и верить, что фортуна улыбнется именно вам!