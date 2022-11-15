В челябинском поселке Шершни обнаружили опасного кота

Карантин ввели из-за вируса, который передается животным и человеку
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинске от бешенства умер домашний кот. Питомца, с которым вместе провели два с половиной года, лишились жители поселка Шершни. Теперь в микрорайоне, где жил кот, ввели карантин.
Специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что столкновение с бешеным животным опасно, даже если это домашний кот, а не дикая лиса.
— Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек, — уточнили в ведомстве.
С начала года в Челябинской области уже 57 животных погибли от бешенства. Среди них лиса, енот, два щенка, декоративные крысы и еж, причем еж успел покусать взрослого и ребенка, которые хотели с ним поиграть.
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