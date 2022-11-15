Неблагоприятные метеоусловия осложняют работу по вывозу мусора

Фото: ЦКС

Из-за осадков в виде мокрого снега и непроезжего состояния дорог в Челябинской области возникают сложности с вывозом твердых коммунальных отходов. Особенно неблагоприятная ситуация складывается на юге области и муниципальных образованиях в горнозаводской зоне.

Размытые дождями и снегом грунтовые дороги становятся серьезным препятствием на пути мусоровозов. Особенно остро это ощущается в сельской местности, где техника буксует и буквально вязнет в грязи. Иногда чтобы вызволить мусоровозы из дорожного плена, требуется привлечение специальной техники.

В горных районах области водители мусоровозов сталкиваются еще с одной проблемой – гололедом и снежным накатом. Из-за обледенения дорог даже небольшой уклон становится для коммунальной техники непреодолимым препятствием. Видео, предоставленное компаниями-перевозчиками, наглядно демонстрирует к чему может привезти отсутствие своевременной отсыпки дорог.

Фото: ЦКС

Отметим, что при таких погодных условиях увеличивается время обслуживания мест накопления ТКО. Для реагирования на сложившиеся ситуации региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков с помощью системы ГЛОНАСС, специалисты ЦКС также ведут постоянную работу с муниципалитетами и управляющими компаниями, сообщая о проблемных участках, по которым невозможно проехать из-за гололеда. По мере восстановления проезжего состояния дорог вывоз отходов возобновляется.

Отметим, что своевременный вывоз твердых коммунальных отходов в межсезонье напрямую зависит от состояния подъездных путей. Центр коммунального сервиса обращается к главам городов и районов, а также руководителям дорожных служб и управляющих компаний с просьбой принять все необходимые меры для приведения дорог в нормативное проезжее состояние.

Всех участников дорожного движения ЦКС просит соблюдать правила парковки во дворах для обеспечения свободного подъезда коммунальной техники к контейнерам.

Владельцы транспортных средств, не оставляйте свои машины в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок! Такие помехи на пути мусоровозов становятся дополнительным препятствием для своевременного опустошения баков в условиях слякоти и гололеда! Только вместе мы сможем сделать наши города и поселки действительно чистыми!

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