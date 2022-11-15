Злополучная остановка: у Каширинского рынка в Челябинске столкнулись иномарки, пострадали две девушки

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске на улице Братьев Кашириных случилось ДТП с пострадавшими. Авария произошла около 10:30 15 ноября напротив остановки «Каширинский рынок».

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Chevrolet Cruze под управлением 24-летнего мужчины ехал в сторону центра города. Навстречу ему двигался, собираясь развернуться налево, Daewoo Gentra под управлением 63-летнего мужчины.

Машины столкнулись и отлетели к ограждению проезжей части.

Травмы в аварии получили две девушки-пассажирки Chevrolet, их с места происшествия увезли в больницу.

В ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства и точную причину ДТП.

Отметим, что на том же самом месте случилась серьезная авария весной этого года. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них после этого протаранил торговый павильон.

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