Алексей Текслер сегодня встретится с Александром Лукашенко

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Сегодня с Минске запланирована встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает региональное правительство. В программе губернатора также несколько деловых переговоров.

Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске и ознакомится с производством на ОАО «Минский автомобильный завод».

Южноуральская делегация работает в Республике Беларусь уже второй день. В ее состав вошли представители минэкономразвития, минпрома, минобразования и науки, минсельхоза, минкульта региона, промышленных предприятий. Промышленники региона провели около 200 деловых переговоров о расширении сотрудничества.

Представители правительств Челябинской области и Республики Беларусь подписали договор о побратимстве между городом Сатка и Фрунзенским районом Минска. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Челябинской государственной филармонией и Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонией.

А в Минской Городской Ратуше состоялось официальное открытие фотовыставки «Путешествие в Челябинскую область», которая знакомит жителей республики с Южным Уралом.

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