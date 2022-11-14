В Челябинске готовятся сдать два хоккейных объекта

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил стройку двух важных спортивных объектов. Он проинспектировал Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор».

— Оба сооружения в высокой степени готовности. Идут отделочные работы, монтаж оборудования. Строителей достаточно. Срок сдачи— начало декабря, — отметил Алексей Текслер.

Как подчеркнул губернатор, оба объекта очень важны для местных спортсменов. Уже сейчас они ждут конца строительства, чтобы начать полноценные тренировки.

Ранее в присутствии губернатора было подписано соглашение о строительстве на Университетской набережной еще одного крупного спортивного сооружения — универсального спортивного манежа с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике. Там можно будет заниматься круглогодично и проводить соревнования любого уровня. Концессионерами этого проекта выступили Уральская горно-металлургическая компания и Челябинский цинковый завод. Объект планируется сдать в 2025 году.

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