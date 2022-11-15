«Люди ходят там, где им удобно»: челябинцы просят сделать пешеходный переход возле «Белого рынка»

Пешеходы часто перебегают дорогу возле «Полета». Фото: google.com/maps

Челябинцы просят сделать пешеходный переход возле «Белого рынка» на пересечении Тернопольской и Сони Кривой. Есть зебра чуть дальше — у общежития №8, но горожане часто перебегают дорогу возле бизнес-центра «Полет».

— Люди ходят там, где им удобно. Нужно создать условия, чтобы это было безопасно. Если ГИБДД видит, что там переходит много пешеходов, они должны направить сигнал администрации города, — рассказал активист, редактор паблика «Изнанка Челябинска» Данил Девятов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

В прошлом году даже было подсчитано количество пешеходов, перебегающих дорогу на этом участке: с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 зафиксировали 120 человек, с 17:00 до 18:00 было 48, а с 20:00 до 21:00 — 76. Данные передали в мэрию, но ничего не изменилось.

— То есть интенсивность на участке — огромная. Зимой ничего не поменялось. Натоптанная дорога и перебегающие люди — подтверждение ситуации, — отмечает Данил в своем паблике.

Все это добавляет головной боли автомобилистам, перед которыми может внезапно выскочить пешеход.

Еще один проблемный участок — остановка «Южная» на Свердловском проспекте.

— Меня там три раза чуть не сбили, при том, что я кручу головой на 360 градусов. При мне там сбили человека. Обращались в администрацию просили поставить светофор, нам ответили что нет данных об интенсивности движения. Полагаю, что у КДХ просто нет нужных людей, — добавил Данил Девятов.

Такие переходы Данил Девятов назвал «переходы-невидимки». Фото: Изнанка Челябинска/vk.com

КСТАТИ

Ранее Данил Девятов и другие неравнодушные горожане добились пешеходного перехода через улицу Цвиллинга на площади Революции. Сначала в администрации отвечали, что рисовать зебру на этом участке нецелесообразно. Примерно через год администрация гордо презентовала новый переход горожанам.

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